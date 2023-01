Chiara Ferragni è intervenuta via social sul caso del bambino morto soffocato mentre la mamma lo stava allattando.

Nelle scorse ore in tante, tra influencer e non, si sono espresse sul caso del neonato morto poche ore dopo il parto mentre la mamma, esausta, lo stava allattando. Sulla questione è intervenuta anche Chiara Ferragni, che nelle sue stories ha scritto: “Mi ricordo quando ho partorito Leo, dopo un’induzione di 24 ore e quando mi è stato lasciato al seno per l’allattamento ho rischiato in primis di addormentarmi diverse volte. Ci vuole supporto e aiuto. Siamo donne e mamme, non supereroi”.

Per la prima volta attraverso i social Chiara Ferragni ha svelato alcuni retroscena sul suo primo parto ed è tornata a parlare della nascita di suo figlio Leone che, a suo dire, sarebbe stata particolarmente difficile. L’influencer ha cercato di sensibilizzare con il suo post i suoi fan dopo che, nelle scorse ore, ha generato clamore la notizia di una mamma che, a causa di un colpo di sonno, ha soffocato involontariamente il suo bebè mentre lo stava allattando. In tante hanno preso le parti della donna, che sarebbe stata lasciata da sola ed esausta in un momento tanto delicato.

