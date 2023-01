Secondo un rumor circolato in rete la duchessa Kate Middleton sarebbe stata ricoverata a causa della sua eccessiva magrezza.

L’eccessiva magrezza della principessa Kate Middleton non ha mancato di preoccupare i fan di tutto il mondo e adesso addirittura, secondo il magazine Neue Post, la moglie di William sarebbe stata persino ricoverata in una clinica specializzata. Sulla questione – che ha creato allarme a Palazzo – al momento non vi sono conferme e quelle sui presunti disturbi alimentari della principessa Kate restano soltanto ipotesi.

Kate Middleton

Kate Middleton troppo magra: le indiscrezioni

Più volte Kate Middleton è balzata agli onori delle cronache internazionali per via della sua eccessiva magrezza, diventata sempre più evidente dopo il suo matrimonio con il Principe William e a seguito delle sue tre gravidanze. Il Neue Post ha riportato un’indiscrezione destinata a far discutere e riguardante il presunto ricovero della moglie di William proprio a causa di alcuni presunti disturbi alimentari.

Per il momento sulla vicenda non sembrano esservi conferme e gli account di Kensington Palace non hanno confermato né smentito la notizia. In tanti sono curiosi di saperne di più sulle condizioni della duchessa e si chiedono quando lei farà la sua nuova apparizione in pubblico.

