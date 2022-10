Un ex maggiordomo della famiglia Reale ha svelato alcuni retroscena su che tipo di persona era Kate Middleton agli inizi della sua storia con William.

Kate Middleton non si è fatta conoscere e apprezzare solo come moglie del principe William ma anche come icona di bellezza e di stile (spesso lodata per il suo look acqua e sapone e per la sua abitudine di “riciclare” abiti da lei già indossati). A tal proposito l’ex maggiordomo reale Grant Harrold (stando a quanto riporta Vanity Fair) ha svelato che Kate fosse così anche all’inizio della sua storia con William e ben prima di diventare duchessa:

“Erano come due fidanzati qualsiasi. Sembra pazzesco dirlo, considerando di chi stiamo parlando, però è proprio così”, ha dichiarato l’ex maggiordomo, che ha anche descritto Kate come una ragazza con i piedi ben piantati a terra e “amichevole, divertente e scherzosa”.

Kate Middleton

Kate Middleton: come era all’inizio della sua storia con William

Oggi quella formata da Kate Middleton e il Principe William è una delle coppie Reali più famose del mondo e Kate è riuscita a ritagliarsi uno spazio speciale non solo nel cuore dei sudditi britannici ma anche in quello del resto del mondo. L’ex maggiordomo della famiglia Reale Grant Harrold ha confermato che Kate sarebbe stata educata, scherzosa e gentile fin dagli inizi della sua storia con William e ovviamente il suo temperamento le avrebbe permesso di rendersi amata anche da parte dei membri dello staff reale (cosa che invece sembra che la cognata Meghan Markle non sia mai riuscita a fare).

