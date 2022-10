Kris Jenner, madre di Kim Kardashian, ha svelato un retroscena macabro in merito alla sua famosa figlia.

Nella serie The Kardashians è emerso quanto il rapporto tra Kim Kardashian e sua madre Kris Jenner sia indissolubile e, in una delle ultime puntate della serie, la madre della diva ha fatto una confessione inquietante e inaspettata che ha presto fatto il giro del mondo. Dopo un suo intervento chirurgico all’anca sembra infatti che la figlia Kim abbia chiesto ai medici di conservare le sue ossa per poterne fare dei gioielli.

Kim Kardashian: le ossa della madre

Le stranezze in casa Kardashian non smettono mai di stupire e, stando a quanto emerso in The Kardashian, la famosa socialité statunitense avrebbe intenzione di far realizzare dei gioielli con le ossa di sua madre. La richiesta a quanto pare sarebbe parsa “strana e inquietante” anche alla sorella di Kim, Kylie, che avrebbe appreso la notizia dalla stessa Kris Jenner.

Quella in questione non è né la prima né l’ultima stranezza di Kim Kardashian che, in passato, ha fatto discutere con i suoi look sopra le righe e con i suoi eccessi di chirurgia plastica. In tanti tra i suoi fan si chiedono quali altre sorprese riserverà in futuro il personaggio tv.

