George Clooney ha svelato per la prima volta il terribile disastro da lui commesso nel fare la proposta a sua moglie Amal Alamuddin.

Dal 2014 George Clooney e Amal Alamuddin sono marito e moglie e la proposta di nozze sarebbe giunta appena 6 mesi dopo l’inizio della loro frequentazione. A tal proposito l’attore ha confessato al Drew Barrymore Show che lui avesse progettato nei minimi particolari come si sarebbe dovuta svolgere la proposta di nozze a sua moglie, ma poi lei avrebbe trovato in anticipo l’anello, finendo col credere che fosse il regalo per un’ex fidanzata dell’attore.

George Clooney Amal Alamuddin

George Clooney: la proposta di matrimonio

George Clooney e Amal Alamuddin rappresentano una delle coppie d’oro dello show business internazionale e il loro amore è stato coronato dall’arrivo di due splendidi bambini, i gemelli Ella ed Alexander. Per la prima volta l’attore ha confessato il disastro accaduto quando ha deciso di chiedere la mano alla famosa avvocatessa inglese.

Clooney avrebbe nascosto l’anello di fidanzamento in un cassetto che Amal avrebbe malauguratamente aperto, scoprendo l’anello prima della fatidica proposta e credendo, tra l’altro, che si trattasse di un dono fatto a una precedente fidanzata dell’attore. Clooney sarebbe poi riuscito a chiarirsi con lei e l’avvocatessa, più felice che mai, ha accettato immediatamente la sua proposta.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG