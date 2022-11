In queste ore l’attrice Jennifer Aniston ha condiviso via social un commovente messaggio con cui ha annunciato la scomparsa di suo padre.

A 89 anni si è spento l’attore americano John Anthony Aniston, padre della celebre attrice Jennifer Aniston. Attraverso i social proprio l’ex volto di Friends ha voluto dedicare delle dolci parole al padre appena scomparso, e ha scritto: “Dolce papà. Eri uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Non dimenticare di fami visita”, ha scritto l’attrice, e ancora: “E l’11 novembre, per giunta! Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero avrà per sempre un significato ancora più grande per me”.

Jennifer Aniston: il padre è morto

L’attrice Jennifer Aniston ha annunciato al mondo la scomparsa di suo padre John Anthony Aniston, deceduto a 89 anni. L’attrice non ha nascosto la sua commozione per la scomparsa del genitore, con cui ha sempre avuto uno splendido rapporto. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi le stanno esprimendo le sue condoglianze per via della sua tragica perdita.

John Anthony Aniston era un volto abbastanza conosciuto negli Stati Uniti, dove aveva recitato per alcune famose produzioni del cinema e della tv. Tra questi vi sono stati anche Il tenente Kojak e Star Trek: Voyager.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG