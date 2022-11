A due mesi dalla scomparsa della Regina Elisabetta Camilla ha voluto ricordare la sovrana, madre di suo marito Re Carlo.

La Regina Consorte Camilla ha ricordato con commozione l’anziana sovrana Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre 2022 a 96 anni. “Non posso iniziare senza rendere omaggio alla mia cara suocera, Sua Maestà, che oggi è nei nostri pensieri e che manca tanto a tutti noi”, ha dichiarato Camilla durante un ricevimento a Buckingham Palace per premiare i vincitori del Queen’s Commonwealth Essay Competition.

Camilla: il ricordo della Regina Elisabetta

Sono trascorsi oltre due mesi dalla scomparsa della Regina Elisabetta e la nuora Camilla non perde occasione per ricordare e omaggiare l’anziana sovrana, che è mancata a 96 anni per cause naturali. Camilla ha dichiarato che le numerose manifestazioni di cordoglio dedicate alla Regina Elisabetta in ogni parte del mondo sarebbero servite a sollevare lei e Carlo dal dolore provato per la mancanza dell’anziana sovrana, che aveva da poco festeggiato i 70 anni del suo regno.

Dopo la sua morte il primogenito Carlo è diventato a pieno diritto Re del Regno Unito e Camilla – così come stabilito da Elisabetta II – ha assunto il titolo di Regina Consorte. I due non sembrano godere della stessa popolarità della Regina Elisabetta ma tanti sono curiosi di sapere come se la caveranno in futuro.

