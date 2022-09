Mentre la famiglia Reale si è riunita al capezzale della Regina Elisabetta, Meghan Markle e Kate Middleton sarebbero state le uniche assenti.

Mentre l’intera famiglia Reale si è riunita al capezzale della Regina Elisabetta a Balmoral per starle accanto nelle ultime ore prima della sua scomparsa, le duchesse Kate Middleton e Meghan Markle sono rimaste nelle rispettive residenze a Londra. La moglie di William sarebbe rimasta insieme ai figli, che hanno da poco iniziato la scuola, mentre Meghan – secondo DiLei – sarebbe rimasta a Londra per via dei suoi dissapori con alcuni membri della famiglia Reale (lei e Harry si trovavano in Gran Bretagna per via di alcuni impegni di lavoro). Nella sala in cui è spirata la Regina sarebbero stati ammessi solo i parenti più stretti, ma sembra che anche Kate e Meghan avessero con lei uno speciale legame.

Kate Middleton Meghan Markle

La Regina Elisabetta è morta: Kate e Meghan assenti

In tanti si sono chiesti come mai Meghan Markle e Kate Middleton fossero assenti -a differenza degli altri membri della Royal Family – quando le condizioni della Regina Elisabetta sono parse da subito disperate. William e Harry hanno abbandonato i loro impegni ufficiali per raggiungere il resto della famiglia al capezzale della Sovrana, e sembra che le loro mogli siano rimaste a casa per occuparsi dei figli e – nel caso di Meghan – per le presunte antipatie tra lei e gli altri membri della famiglia Reale. Entrambe comunque avevano avuto uno speciale rapporto con la sovrana e entrambe hanno sempre manifestato la loro ammirazione nei suoi confronti.

In tanti si chiedono se la morte della Regina potrà in qualche modo servire a riavvicinare Harry a suo fratello William, con cui è noto che siano state presenti innumerevoli incomprensioni da quando l’ex duca del Sussex ha deciso di dire addio ai titoli nobiliari.

