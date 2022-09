La morte della Regina ha cambiato la linea di successione al trono facendo sì che i suoi nipoti, Lilibet e Archie, diventassero principi di diritto.

Un legge del 1917 di Giorgio V stabilisce che tutti i nipoti del Re (che da questo momento in poi è Carlo, primogenito della Regina Elisabetta) abbiano il titolo di Principi. Dunque il titolo verrà dato di diritto anche a Lilibet e Archie Harrison, i due figli che Harry e Meghan Markle hanno avuto dopo il loro addio alla famiglia Reale. Se la questione dovesse rivelarsi vera i due potrebbero anche beneficiare di alcuni privilegi così come gli altri membri della Famiglia Reale.

Archie e Lilibet: il titolo acquisito dopo la morte della Regina

La scomparsa della Regina Elisabetta ha portato a un’immediata modifica della linea di successione al trono: suo figlio Carlo è diventato di diritto Re d’Inghilterra mentre suo figlio William (e a seguire George) è diventato il primo erede in linea di successione al trono.

Archie e Lilibet, i figli avuti da Harry e Meghan Markle, si sono trovati a non essere più i bisnipoti della sovrana ma a essere i nipoti di Re Carlo III, e secondo una legge stabilita nel 1917 i due potrebbero godere degli stessi privilegi previsti per gli altri membri della Royal Family (uno su tutti una protezione speciale da parte della sicurezza della famiglia Reale). Al momento sulla questione non vi sono conferme ed è possibile che Carlo decida di modificare o annullare la legge stabilita dal suo predecessore.

