In seguito alla morte della Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre, il nipote Harry ha passato qualche giorno senza rilasciare alcuna dichiarazione legata alla nonna. Dallo scorso giovedì ha fatto due apparizioni pubbliche, prima al castello di Balmoral, insieme solo al fratello e poi di fronte a Buckingham Palace, a salutare la folla insieme alla moglie Meghan. Apparizioni accumunate da un silenzio di stampa, solamente un volto triste e addolorato immortalato dai flash dei fotografi. Dopo alcuni giorni, il comunicato dove il principe ricorda l’immensa figura che è stata la Regina Elisabetta II, è pubblicato su Twitter dal giornalista Chris Ship.

NEW: Statement from Prince Harry on his grandmother the Queen. “She was a “guiding compass”, and “globally admired and respected”. pic.twitter.com/Qu7isqblgU — Chris Ship (@chrisshipitv) September 12, 2022

Il principe Harry ringrazia la Regina per il suo servizio e il suo sorriso

Nella dichiarazione Harry ricorda la Regina Elisabetta e la descrive come una figura ammirata e rispettata a livello globale. Una bussola che ha guidato molti e che continuerà a guidare attraverso la sua eterna eredità. Il principe ricorda le parole che la Regina disse dopo che mancò il Principe Filippo: “La vita, ovviamente, è fatta di ultimi addii e primi incontri.” In ultimo, un saluto non solo alla Regina, ma anche e sopratutto alla nonna. Harry scrive: “Nonna, sarò per sempre grato per i nostri primi incontri. Dai miei ricordi d’infanzia più lontani fino al momento in cui hai conosciuto la mia amata moglie e hai abbracciato il tuo pro nipote. Grazie per il tuo impegno. Grazie per i tuoi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso. Sorridiamo anche noi sapendo che tu e il nonno siete ora riuniti, insieme e in pace.”

