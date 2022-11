Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete il matrimonio di Harry e Meghan Markle sarebbe in crisi a causa di un tradimento.

Una nuova bufera sta per abbattersi sulla famiglia reale inglese e sembra che a causarla siano stati di nuovo il principe Harry e Meghan Markle. Secondo il Sun esisterebbe delle prove fotografiche della lite che i due avrebbero avuto difronte alla guardia del corpo dell’ex duchessa e con cui lei avrebbe tradito il principe. Harry sarebbe pronto a chiedere il divorzio.

Secondo il Sun il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle avrebbe iniziato a scricchiolare e a causare una profonda crisi tra i due sarebbe stato il presunto tradimento perpetrato dall’ex attrice ai danni del principe con il body guard Chris Sanchez (già guardia del corpo di Obama e George W. Bush).

Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma secondo i rumor in circolazione Harry sarebbe pronto a chiedere il divorzio alla madre dei suoi figli e la notizia potrebbe essere confermata già dalle prossime settimane. In tanti tra i fan di Harry e Meghan sono curiosi di saperne di più specie visto che i due, da tempo lontani dalla famiglia Reale, avevano deciso insieme di condurre una vita da persone “comuni”, rinunciando ai titoli nobiliari.

