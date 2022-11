L’attrice Jennifer Aniston ha confessato per la prima volta che quella di non avere figli non sarebbe stata una sua decisione.

Per anni si è vociferato che Jennifer Aniston avesse visto naufragare i suoi matrimoni per via della sua decisione di non avere figli e più volte si erano avvicendati gossip mendaci anche su presunte gravidanze della celebre attrice (sempre smentiti). per la prima volta a People è stata la stessa Aniston a togliersi qualche sassolino dalle scarpe svelando i suoi problemi con l’infertilità: “È stato un percorso difficile, durato diversi anni. Ho provato anche con la fecondazione assistita, ho bevuto tisane cinesi, le ho provate tutte”, ha confessato l’attrice, e ancora:

“Se solo, quando ero ancora in tempo, qualcuno mi avesse dato il giusto consiglio e mi avesse detto ‘congela gli ovuli. Fatti un favore’. Non ci ho pensato, ed eccomi qui, mi ritrovo oggi senza più alcuna possibilità”.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston e l’infertilità

Per la prima volta Jennifer Aniston ha confessato che non sarebbe stata una sua decisione quella di non avere figli e che anzi, per lunghissimi anni avrebbe cercato di risolvere i suoi problemi d’infertilità, senza successo. Dopo due matrimoni archiviati l’attrice ha deciso di godersi la sua vita da single e ha specificato che oggi, a 53 anni compiuti, quello dei figli non sarebbe più un pensiero in grado di affliggerla. “Non ho rimpianti. Non ci devo più pensare, è finita”, ha dichiarato l’attrice, che non ha mai preso in considerazione l’idea di adottare.

