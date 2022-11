Benedetta Parodi e Fabio Caressa, sposati dal 1999 e genitori di tre figli, hanno confessato alcuni segreti del loro amore.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono uniti e innamorati e al Corriere della Sera i due volti tv hanno svelato alcuni retroscena della loro storia d’amore. I due, dopo un appuntamento al cinema, si sono frequentati per circa un mese prima di decidere di formare una coppia e appena dopo 10 giorni sono andati a convivere. La coppia ha svelato che il segreto del loro grande amore sia quello di lasciare i giusti spazi all’altro, senza però dare mai nulla per scontato.

“Abbiamo fatto il patto del pigiama, mai stare in pigiama o in tuta. Ora, lei la tuta la mette. Allora, la metto anche io, poi mi guardo, mi faccio schifo, la tolgo e la abbandono per terra”, ha confessato Caressa al Corriere della Sera.

Benedetta Parodi

Benedetta Parodi: l’amore per Fabio Caressa

Quella di Benedetta Parodi e di Fabio Caressa è una delle coppie più longeve e unite dello show business italiano e i due hanno confessato al Corriere della Sera alcuni segreti del loro amore, coronato dall’arrivo di tre figli. Al quotidiano i due hanno svelato che la loro casa sarebbe sempre un porto di mare, tra amici dei figli e amici loro che verrebbero spesso a far loro visita. La coppia ha anche svelato di aver fatto il cosiddetto “patto del pigiama”, ossia l’impegno che entrambi avrebbero preso nell’avere una vita il più attiva possibile e senza che nulla venga mai dato per scontato.

