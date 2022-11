Michelle Hunziker ha risposto a una fan che le ha chiesto un consiglio a causa del suo divorzio avvenuto dopo 30 anni di matrimonio.

Michelle Hunziker ha messo a disposizione dei suoi fan la sua esperienza post-divorzio visto che, di separazioni importanti, ne ha vissute ben due (la prima da Eros Ramazzotti e la seconda, più recente, da Tomaso Trussardi). Attraverso le sue stories via social la conduttrice ha cercato di rincuorare una fan che ha divorziato dopo 30 anni di matrimonio e ha detto:

“Ti voglio tanto bene e sappi che il tempo guarisce tutto; sappi che con il tempo riuscirai a vedere tutto con il sorriso riempiendo il tuo cuore dei momenti più belli che hai vissuto in questi 30 anni, vedrai. Vedrai che sarà così e salverai solo le cose belle”. E infine: “Poi farai come me, con una bella memoria selettiva togli il brutto e salvi il bello”.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: le parole sul divorzio

Michelle Hunziker ha sostenuto via social di aver cancellato tutto ciò che di brutto ha vissuto durante i suoi divorzi e di aver conservato soltanto “il bello”.

In effetti la conduttrice è riuscita a mantenere rapporti pacifici con entrambi i suoi ex e proprio nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni in merito al suo presunto riavvicinamento con Tomaso Trussardi (notizia però smentita dallo stesso imprenditore). I due hanno affermato di voler trovare un nuovo equilibrio per il bene delle due figlie, Sole e Celeste, e non hanno mai dato prova di avere conti in sospeso. In tanti si chiedono se tra i due ci sarà davvero un ritorno di fiamma e se la conduttrice svelerà ulteriori dettagli ai suoi fan.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG