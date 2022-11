Sui social Rosa Perrotta ha condiviso le foto dell’allestimento fatto per il 1° compleanno di suo figlio, Mario Achille.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno scelto di fare una festa a tema età greco-romana per il compleanno del loro secondo bambino, Mario Achille, che ha compiuto 1 anno di vita. Peccato che l’allestimento per la festa non abbia ottenuto il gradimento dei fan, che infatti hanno commentato con parole al vetriolo le foto postate dalla Perrotta. “Ma che allestimento è? Vi sembra adatto per un bambino di 1 anno? Che cafonata!”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Che allestimento pesante, davvero triste…”

Rosa Perrotta: il compleanno di Mario Achille

Lasciandosi “ispirare” dal nome del loro secondogenito, Mario Achille, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno scelto un allestimento per il suo compleanno che non ha mancato di far discutere il pubblico sui social. Sulla torta non mancavano una corona d’alloro mentre attorno al tavolo dedicato ai dessert erano presenti elmetti e altri oggetti tipici dell’età greco-romana, tutti rigorosamente coperti da inserti in oro. In tanti sui social hanno trovato di cattivo gusto l’allestimento scelto dai due genitori affermando che, per altro, sarebbe stato poco idoneo a un bambino di un solo anno di vita. Rosa Perrotta replicherà alle critiche?

