La celebre attrice Nancy Brilli ha confessato di essere single e di aver ricevuto avance da alcuni uomini sposati.

La vita sentimentale di Nancy Brilli è stata ricca di storie più o meno importanti, di due matrimoni (quello con Massimo Ghini e quello con Luca Manfredi) e infine della nascita di un figlio, Francesco Manfredi. A Today l’attrice ha confessato che dopo la storia con Roy de Vita sarebbe rimasta single e ha rivelato anche di aver ricevuto delle avance da alcuni uomini sposati. “Non sono a caccia di nuovi amori. In questo periodo mi hanno corteggiata anche uomini sposati: mi fanno tristezza. La fedeltà è un valore importante. Il tradimento può capitare, ma non può essere uno stile di vita”, ha confessato.

Nancy Brilli

Nancy Brilli: la confessione sugli uomini sposati

Nancy Brilli è una delle attrici più amate dal pubblico italiano e non a caso è considerata anche una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. L’attrice non ha fatto segreto di aver vissuto liaison sentimentali importanti e appassionate (come quelle con Ivano Fossati e con Roy de Vita) ma oggi si starebbe godendo un periodo da single. La Brilli ha confessato di aver ricevuto avance da uomini sposati e non ha nascosto il suo disappunto.

Lei stessa ha però ammesso che in passato le sarebbe capitato sia di tradire che di essere tradita: “Se ci sono stati tradimenti? Con gli anni, si scelgono direzioni diverse. Lo abbiamo fatto entrambi”, ha rivelato in merito al suo ultimo ex, Roy de Vita.

