Pier Silvio Berlusconi ha commentato il discusso servizio de Le Iene al seguito del quale un uomo si sarebbe tolto la vita.

L’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha commentato la vicenda del controverso servizio delle Iene che, secondo le ipotesi in circolazione, avrebbe causato la morte (per suicidio) di un uomo a Forlì. Stando a quanto riporta Fanpage Berlusconi avrebbe detto:

“Facciamo Tv che fa anche cronaca e nel fare questo capita di andare oltre ciò che è editorialmente giusto, che è legato alle sensibilità personali e non è un dato oggettivo. Dico che non deve succedere più e che dobbiamo alzare il livello di sensibilità perché ciò che oggi può capitare non capiti più”.

Piersilvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi e il caso delle Iene

Nei giorni scorsi si è discusso per un controverso servizio delle Iene dove veniva messo con le spalle al muro un uomo accusato di catfishing (che, con il suo atteggiamento, avrebbe indotto un ragazzo a togliersi la vita). A seguito del servizio lo stesso uomo accusato dalle Iene si sarebbe suicidato, e a quanto pare a non esprimere un parere favorevole (né tantomeno in difesa) rispetto a quanto accaduto all’interno del programma sarebbe stato anche l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Sulla questione nei giorni scorsi si sono espressi in tanti via social e anche la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG