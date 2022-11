Il papà di Ignazio Moser, Francesco, ha commentato con toni poco entusiastici la notizia delle nozze di suo figlio.

Nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato che convoleranno a nozze e, con grande sorpresa dei fan, il padre di Ignazio, Francesco Moser, non sembra essere particolarmente entusiasta della notizia. A Diva e Donna l’uomo ha dichiarato: “Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

Ignazio Moser e Cecilia sposi: la reazione del padre

Dopo 4 anni d’amore Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato di essere pronti al grande passo ma, inaspettatamente, il papà di Ignazio non ha fatto propriamente i salti di gioia o, almeno, questo è quello che si evince dalle sue ultime dichiarazioni a Diva e Donna.

Nell’intervista Francesco Moser ha anche confessato di aver avuto pochi contatti con la famiglia di Cecilia (avrebbe visto solo un paio di volte sua madre, Veronica Cozzani e sua sorella Belen). Il papà di Ignazio ha anche confessato un retroscena sulla sua futura nuora, che avrebbe trascorso con la sua famiglia in Trentino il periodo del lockdown del 2020. “Cucinava, faceva sempre da mangiare. Se è brava? Sa fare da mangiare, ce la mette tutta, ma non è il suo lavoro”, ha affermato. Come reagirà Cecilia alle sue dichiarazioni?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG