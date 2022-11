Dopo 5 anni d’amore Ignazio Moser si è finalmente deciso a chiedere la mano alla sua fidanzata, Cecilia Rodriguez.

Molto presto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno marito e moglie: l’ex ciclista ha infatti chiesto la mano alla fidanzata durante un weekend di relax presso il San Luis Lodges, un hotel 5 stelle extralusso di Avelengo, nei pressi di Merano. Lì, con l’atmosfera giusta, Ignazio si sarebbe messo in ginocchio e avrebbe messo alla mano della fidanzata un prezioso anello. A seguire l’ex ciclista ha postato sui social un video della proposta e ha scritto: “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”.

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la proposta di nozze

Fiori d’arancio in vista per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i due, dopo 5 anni d’amore, sono finalmente pronti a diventare marito e moglie. L’ex ciclista ha chiesto alla mano della fidanzata durante un soggiorno in un hotel extra lusso e, tra il relax in spa e cene a lume di candela, le ha messo al dito un prezioso anello con brillante.

La coppia è andata a vivere insieme poco dopo la fine della sua esperienza presso il GF Vip e da subito è apparso chiaro che la loro storia sarebbe diventata importante. Cecilia non ha fatto segreto di considerare Ignazio l’uomo giusto per lei e ha anche confessato di desiderare un figlio insieme a lui. I due realizzeranno presto questo loro altro grande sogno? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG