Scopriamo quali sono le star che amano giocare con i loro look e che li hanno stravolti fino a rendersi praticamente irriconoscibili.

Da Levante a Arisa passando per Gianni Sperti e star del calibro di Madonna, scopriamo quali sono state le celebrità che hanno stravolto a tal punto il proprio look da rendersi praticamente irriconoscibili agli occhi dei loro fan.

I cambi di look esagerati delle star

Levante si è fatta conoscere per la sua lunga e fluente chioma mora ma, nel 2022, ha deciso di dare un “colpo di testa” al suo look e si è fatta decolorare i capelli per tingerli di un bel rosso fiamma. Il risultato ha scioccato i suoi fan, ma ha anche ottenuto innumerevoli consensi.

Lo stesso vale per Arisa che, nel corso della sua carriera, si è saputa distinguere come una vera e propria trasformista. Di solito la cantante predilige tagli corti e alla maschietto, ma ha saputo anche giocare con una fluente chioma lunga (che, tra le altre cose, le è valsa il paragone con la stessa Levante).

Gianni Sperti, storico volto di Uomini e Donne, ha stupito tutti quando nel 2020 si è mostrato con una chioma biondo platino.

Lo stesso ha fatto Madonna, ma ha optato per il rosa shocking. La cantante non ha mai smesso di stupire i suoi fan, neanche una volta superati i 60 anni.

Ilary Blasi ha deciso di giocare con i suoi look durante la sua conduzione del GF Vip ma per farlo ha sfoggiato delle parrucche (tra queste anche una scura che ha offerto al pubblico un volto inedito della conduttrice). Lo stesso ha fatto la famosa influencer Chiara Ferragni per il video-clip di Bella Storia (brano di suo marito Fedez) dove ha sfoggiato una parrucca mora e riccia.

