Da Ludovica Valli a Aurora Ramazzotti, scopriamo quali sono le vip italiane che avranno un figlio nel 2023.

Tantissime vip hanno annunciato le loro gravidanze nel 2022 e nel 2023 potranno finalmente abbracciare i loro bebè. Tra queste vi è Aurora Ramazzotti, che renderà nonni per la prima volta Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e anche Ludovica Valli. Scopriamo quali sono le vip col pancione e alcuni retroscena sulle loro gravidanze.

Aurora Ramazzotti

Le vip che avranno un figlio nel 2023

Aurora Ramazzotti è stata preceduta da Chi nell’annunciare la sua gravidanza, ma quando la notizia è stata confermata in tanti hanno gioito via social. In particolare i più felici sono stati senza dubbio nonna Michelle e nonno Eros, che avranno il loro primo nipotino a gennaio 2023.

Anche Ludovica Valli aspetta un maschietto, e ha deciso di annunciarlo via social con un tenero messaggio. Nel 2021 l’influencer ha avuto la sua prima figlia, Anastasia.

Dopo l’arrivo della piccola Arya, anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci allargheranno la famiglia nel 2023. I due aspettano il loro secondo bebè. I primi mesi di gravidanza sono stati piuttosto complicati per Clarissa, che ha svelato alcuni retroscena ai fan dei social.

Cristina Marino e Luca Argentero, già genitori della piccola Nina Speranza, avranno il loro secondo figlio, atteso proprio nei primi mesi del 2023. I due hanno annunciato la gravidanza durante l’estate e l’attrice aveva già confessato che lei e il marito non vedessero l’ora di avere altri figli. “Io, te, Nina e una nuova luce”, aveva scritto Luca Argentero nel dare l’annuncio della gravidanza via social.

Anche Alice Campello e Alvaro Morata amano le famiglie numerose: dopo l’arrivo di tre figli maschi i due avranno finalmente una femmina, e sono più felici che mai. “Ti stiamo aspettando principessa”, hanno scritto i due attraverso i social preannunciando che il nome della piccola sarebbe stato Bella.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG