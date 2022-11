Il binomio tra veline e calciatori è uno dei più famosi dello spettacolo italiano. Scopriamo quali sono state le coppie più celebri di ieri e di oggi.

Sono tantissime le veline e i calciatori che, nonostante non volessero rappresentare una sorta di cliché, hanno finito per mettersi insieme e costruire unioni solide e durature. Scopriamo di quali si tratta e cosa sappiamo delle loro storie d’amore.

Melissa Satta Kevin Prince Boateng

Veline e calciatori: le coppie più famose

Quella tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è stata una delle unioni più importanti tra un’ex velina e un calciatore. I due hanno avuto insieme un figlio, Maddox, e nel 2020 anni annunciato la loro separazione dopo 4 anni di nozze. I due hanno manifestato l’intenzione di mantenere rapporti pacifici per il bene del figlio e hanno espresso la loro reciproca stima dopo l’annuncio d’addio.

Altra unione importante tra un ex calciatore e un’ex letterina è stata quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. I due sono stati insieme per 20 anni prima di annunciare la loro separazione a mezzo stampa nel 2022. Il loro annuncio ha lasciato tutti senza parole.

Francesco Totti Ilary Blasi

Le cose sono andate meglio tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: i due sono stati amici per moltissimi anni prima di convolare a nozze nel 2018. Dal loro amore sono nate due splendide figlie: Stella e Isabel.

Anche l’ex velina e amica di Costanza Caracciolo, Federica Nargi, ha sposato un calciatore. Lei e Alessandro Matri sono sposati dal 2009 e insieme hanno avuto le figlie Sofia e Beatrice.

Un’altra celebre ex velina che ha avuto una storia con un ex calciatore è Elisabetta Canalis. Lei e Bobo Vieri sono stati legati per moltissimi anni e la stessa showgirl ha confessato che avrebbe messo fine alla sua storia con l’ex calciatore per via dei suoi molti tradimenti. I due, nonostante tutto, sono rimasti ottimi amici.

