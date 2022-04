Federica Nargi e le sue bambine sarebbero state aggredite dai gabbiani mentre si trovavano a Villa Borghese a Roma.

Stando a quanto rivelato da Nuovo, Federica Nargi e le sue due figlie sarebbero state aggredite da alcuni gabbiani mentre si trovavano in barca, al laghetto di Villa Borghese, insieme ad Alessandro Matri. La showgirl avrebbe tentato da subito di difendere le sue due bambine, mentre il calciatore avrebbe remato verso la riva per portarle in salvo.

Federica Nargi: l’aggressione dei gabbiani

Stando a quanto rivelato da Nuovo, Federica Nargi e la sua famiglia avrebbero subito un violento e inaspettato attacco da parte di alcuni gabbiani mentre si trovavano in barca sul laghetto di Villa Borghese. La showgirl avrebbe tentato di difendere la sua famiglia mentre il compagno Alessandro Matri ha riportato l’imbarcazione sulla terra ferma. Fortunatamente tutto si sarebbe concluso per il meglio e per i quattro non ci sarebbero state conseguenze.

Secondo indiscrezioni Federica Nargi e Alessandro Matri sarebbero pronti a convolare a nozze: i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla questione ma, secondo un rumor diventato sempre più insistente, sarebbero intenzionato a sposarsi nei prossimi mesi con una cerimonia a Formentera alla presenza di amici e parenti. I due romperanno il silenzio in merito alla questione?

