Nicole Mazzocato ha svelato ai fan dei social se avrà un maschietto o una femminuccia attraverso un gender reveal party.

Con una torta a tema e gli amici più intimi impazienti di poter festeggiare l’arrivo del suo bebè, Nicole Mazzocato ha deciso di organizzare un gender reveal party insieme al fidanzato, il calciatore Armando Anastasio. I due hanno esploso un palloncino al cui interno erano stati inseriti dei coriandoli colorati che sono serviti a svelare se il bebè in arrivo sarà un maschio o una femmina. “It’s a boy!”, ha annunciato in un post via social Nicole, più felice che mai.

Nicole Mazzocato: il gender reveal party

Nicole Mazzocato sarà presto mamma per la prima volta e, attraverso un party con amici e parenti, ha svelato ai suoi fan che avrà un maschietto. Lei e il fidanzato Armando Anastasio sono più felici che mai, e una volta appresa la notizia si sono scambiati un bacio appassionato sulle labbra.

Come Nicole anche il suo famoso ex, Fabio Colloricchio, si appresta a diventare genitore per la prima volta (lui e Violeta Mangrinan hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio). Nicole ha annunciato il suo ex il meglio in vista della cicogna in arrivo ma ha anche specificato che, dopo la fine della loro storia, avrebbero smesso di sentirsi.

