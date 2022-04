Antonella Fiordelisi ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla sua presunta liaison con Flavio Briatore.

Cos’è successo tra Flavio Briatore e Antonella Fiordelisi? Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce che i due avessero avuto una liaison e sulla questione è intervenuta la stessa modella, che ha smentito la vicenda pur affermando di esser stata effettivamente a cena fuori con l’imprenditore. “Sono stata con lui a cena con amici. È di ottima compagnia”, ha affermato.

Antonella Fiordelisi e Flavio Briatore: la smentita

Antonella Fiordelisi ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta liaison con Flavio Briatore e, a parte qualche flirt di fugace durata, lei stessa ha ammesso di esser rimasta single dopo la sua rottura da Francesco Chiofalo (oggi legato a Drusilla Gucci). Di recente Antonella Fiordelisi ha scagliato alcune frecciatine contro il suo famoso ex e la sua fidanzata (e Drusilla Gucci ha replicato personalmente). Le due riusciranno a chiarirsi un giorno?

Al momento sembra che non corra affatto buon sangue tra la Fiordelisi e Chiofalo, e lei stessa ha svelato pubblicamente che lui non si sarebbe neanche scusato dopo aver insultato pubblicamente suo padre. Come andrà a finire la vicenda?

