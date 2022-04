Mentre Jessica non ha fatto segreto di provare dei sentimenti per lui, Barù ha smentito le voci in merito alla questione.

Dopo la fine del GF Vip 6 Barù e Jessica non si sono rivisti e tra i due non è sbocciato alcunché: a rivelarlo a Verissimo è stato lo stesso enologo, che ha anche precisato di non provare sentimenti romantici nei confronti della principessa etiope (vincitrice della sesta edizione del programma). “Di Jessica non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene, ho un affetto profondo per lei come un’amica. Ma ora facciamola finita, non ce la faccio più”, ha confessato Barù, che ha anche precisato di non averla rivista.

Barù smentisce l’amore per Jessica

Nelle scorse settimane Jessica Selassié non ha fatto segreto di avere una vera e propria cotta per Barù, che però a Verissimo è tornato ancora una volta a negare i suoi sentimenti per la principessina. In tanti si chiedono se tra i due succederà qualcosa in futuro e se si rivedranno davvero (desiderio che comunque entrambi hanno ammesso di avere). Barù oggi sarebbe single e ha precisato di non aver ancora visto Jessica per via dei suoi numerosi impegni. Ci saranno ulteriori sviluppi in futuro tra i due?

Nel frattempo sulla questione è intervenuto Davide Silvestri che, ospite a Verissimo insieme a Barù, ha detto: “Non ho assolutamente nulla contro di lei, anzi, visto che la gente pensa che sia colpa mia che non stanno insieme, vi prometto che se si dovessero rivedere li farò mettere insieme! Così vediamo se è colpa mia o sua”.

