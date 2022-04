Stefano De Martino ha finalmente rotto il silenzio in merito al suo tanto chiacchierato ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

Mentre Belen Rodriguez ha confermato quasi senza remore il suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino, il ballerino non è stato dello stesso avviso e a Verissimo ha precisato di non voler aggiungere altro “rispetto a ciò che è già stato detto” in merito al suo rapporto con la showgirl argentina.

“Belen? La conosco. Questa era la domanda che mi volevi fare? Un riavvicinamento tra me e lei? Ti rispondo sinceramente. Non voglio fare mistero di nulla. Però da anni non parlo di queste cose perché ho capito sulla mia pelle che per tutelare i miei affetti conviene non aggiungere altro a quello che scrivono. Tanto avete letto e si scrive già tanto su questa cosa. Quindi posso anche non dire altro. Penso che il pubblico se ne farà una ragione. Diciamo quel che sarà sarà”, ha dichiarato, e ancora: “A finire sui giornali adesso c’ho fatto l’abitudine, prima devo dire che mi pesava. Credo sia un effetto collaterale per il lavoro che faccio in televisione. Posso farci poco, non è una cosa che controllo. I giornalista fanno il loro lavoro e io il mio tutto qui”.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Stefano De Martino: Belen e il desiderio di un figlio

Stefano De Martino non ama parlare del suo tanto chiacchierato ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ma almeno questa volta non ha negato la liaison. Ospite di Silvia Toffanin, il ballerino ha confessato anche che non gli dispiacerebbe avere un giorno un secondo figlio e in tanti si chiedono se sarà Belen a renderlo di nuovo padre. Al momento sulla questione tutto tace e i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

“Se mi piacerebbe diventare ancora padre? Sì mi piacerebbe però adesso so quanto è impegnativo. Lo farei con molta più cautela. Sarei molto più responsabile. So quanto è grande come cose. Mi sono sempre immaginato padre di più figli, ma comunque ci penso bene“, ha dichiarato il conduttore.

