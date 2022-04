Il conduttore Max Giusti ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo che ha avuto un incidente in motocross.

Max Giusti è finito in ospedale a causa di un incidente avuto in motocross: il presentatore si è lussato una spalla, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi, e lui stesso ha deciso di aggiornare i fan dei social. “Mi hanno rimesso a posto”, ha dichiarato dopo esser stato portato al Policlino Gemelli di Roma.

Max Giusti

Max Giusti in ospedale: le sue condizioni

Il conduttore Max Giusti stava disputando una gara di motocross nel circuito di Ponte Sfondato a Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti, quando è caduto dal suo mezzo e ha riportato una lussazione alla spalla. Il conduttore ha provato a tranquillizzare i fan sulle sue condizioni e fortunatamente sembra che le conseguenze per lui non siano state gravi. Dopo che i medici hanno rimesso a posto la spalla infortunata, Giusti è potuto rientrare a casa e presto potrà tornare a condurre la sua vita di sempre.

Il celebre volto tv è da sempre un grande fan della motocross e lui stesso ha più volte parlato di questa sua grande passione attraverso i social. “Mi fa stare bene, mi sembra di fermare il tempo, anche se le ginocchia scricchiolano. Ho ancora tante cose da fare, sono i sogni di ragazzo che ti danno le motivazioni”, ha dichiarato il conduttore attraverso le sue stories via social.

