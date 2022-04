Fedez ha annunciato via social il nuovo progetto a cui ha deciso di dedicarsi dopo l’intervento subito per un tumore al pancreas.

Le ultime settimane sono state particolarmente intense e difficili per Fedez, che ha subito un intervento dopo aver scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Il rapper ha annunciato via social che il tempo trascorso in ospedale gli sarebbe servito per pensare a questioni molto importanti e ha affermato che d’ora in avanti avrebbe intenzione di dedicarsi a Fondazione Fedez, un progetto benefico senza scopo di lucro e finalizzato a fornire sostegno alle categorie più fragili.

“Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono subito messo a lavoro”, ha annunciato il rapper, che nei giorni scorsi grazie alla sua fondazione ha donato un furgone alla Croce Rossa Italiana.

Fedez

Fedez: la fondazione

Fedez ha lasciato l’ospedale e ha deciso da subito di mettersi a lavoro con progetti umanitari e benefici: il rapper ha dichiarato che d’ora in avanti si concentrerà sulla fondazione a suo nome, finalizzata “alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia”. Il suo annuncio ha fatto il pieno di like tra i fan, che già nei giorni scorsi avevano lodato il gesto fatto da Fedez per l’Ucraina mediante la Croce Rossa Italiana.

Dopo la paura vissuta nelle scorse settimane, il rapper è stato finalmente dimesso dall’ospedale e ha potuto riabbracciare i suoi adorati bambini, Vittoria e Leone. Al momento non ha svelato ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute e i fan sono in attesa di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG