I più famosi protagonisti del piccolo schermo si sono resi protagonisti di gaffe e papere in diretta tv. Scopriamo di quali si tratta.

Dalle famose gaffe commesse da Luca Giurato fino alle papere di Gerry Scotti, Nicola Savino e di altri famosi volti del piccolo schermo, scopriamo quali sono stati i peggiori scivoloni commessi dai conduttori famosi della tv italiana.

Luca Giurato

Le gaffe commesse in diretta tv: le più famose

Luca Giurato è diventato una specie di “esperto” delle papere e delle gaffe commesse in diretta tv e a Tv Sorrisi e Canzoni lui stesso ne ha raccontate due delle più famose: “Ne ho due: 8 marzo festa delle donne, studio di “Unomattina” addobbato a festa. Entro io tutto gioioso e dico: “Buon primo maggio a tutte le donne! Le amo tutte”. (…) Un giorno in diretta poi fui capace di dire queste testuali parole: “Mentre stamattina stavo uscendo per venire qui in studio, ho fatto in tempo a sentire con la coda dell’occhio…”. La Saluzzi rise e mi fece: “Come l’occhio, Luchino?”. E io: “Ah sì, vabbe’, andiamo avanti, volevo dire sentire con la coda…”, ha dichiarato il conduttore.

Il conduttore Gerry Scotti ha fatto una figuraccia nel 1991, mentre conduceva il Gioco del 9. In diretta tv scambiò la scrittrice Barbara Alberti per un’astrologa e per l’intera durata del programma la interrogò su segni zodiacali e altre nozioni d’astrologia. “Alla fine, mi si avvicinò e mi disse: “Forse lei pensava di parlare con un’altra persona…”. Lì ho capito tutto e le ho chiesto scusa”, ha affermato il conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni.

Pippo Baudo ha rivelato di essersi “impappinato” al Festival di Sanremo del 1995 perché Elton John sarebbe arrivato con estremo ritardo alla kermesse. L’ansia causatagli dal ritardo della rockstar lo avrebbe portato a balbettare e a fare confusione in diretta tv.

Renzo Arbore ha confessato di aver fatto una clamorosa figuraccia parlando male di una signora a un suo amico. Solo in un secondo momento avrebbe compreso che la signora in questione altri non era che la sorella dell’amico stesso.

Nicola Savino ha svelato una gaffe commessa a Quelli che il calcio con una ragazza non vedente. “Avevo in studio a “Quelli che il calcio” una tifosa non vedente della Roma, Emilia Fares, che seguiva la partita tramite auricolare. Appena le ho rivolto la parola le ho chiesto: “Come la vedi la Roma?”. Per fortuna Emilia, con la quale negli anni si è sviluppato un rapporto speciale, è spiritosissima e si è fatta una risata”, ha confessato il noto volto tv.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG