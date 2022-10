Secondo indiscrezioni Tommaso Stanzani si sarebbe consolato tra le braccia di una nuova fiamma dopo il suo addio a Tommaso Zorzi.

Dopo Tommaso Zorzi (avvistato mentre baciava un ragazzo in discoteca) anche per Tommaso Stanzani hanno iniziato ad avvicendarsi rumor riguardanti una nuova, presunta liaison. In queste ore il ballerino e il collega Francesco Sabatino hanno pubblicato due foto pressapoco identiche sui social e per i fan questo proverebbe una liaison tra i due.

Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani e Francesco Sabatino: il gossip

Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere in atto una liaison top secret tra Tommaso Stanzani e Francesco Sabatino e, sempre secondo indiscrezioni, proprio l’unione tra i due potrebbe aver causato la rottura tra il ballerino e l’ex vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti sperano di saperne di più.

Per adesso Zorzi e Stanzani hanno preferito non commentare la vicenda né confessare pubblicamente i motivi che li avrebbero condotti all’addio. I due erano da poco andati a convivere e in tanti tra i fan speravano che la loro storia fosse destinata a durare. Inaspettatamente, nelle scorse settimane, hanno iniziato ad avvicendarsi i rumor riguardanti la loro rottura.

