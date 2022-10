Secondo rumor sempre più insistenti sarebbe giunta definitivamente al termine la storia tra Tommaso Zorzi e il ballerino Tommaso Stanzani.

Da giorni si avvicendano rumor attorno a una presunta crisi tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani e adesso, secondo The Pipol, la storia tra i due sarebbe definitivamente giunta al termine. I due non hanno confermato né smentito le voci in circolazione e a quanto pare preferiscono mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono lasciati

Dopo oltre un anno d’amore e la decisione di andare a convivere, l’influencer Tommaso Zorzi e il ballerino Tommaso Stanzani avrebbero messo fine alla loro storia d’amore. I due hanno preferito scegliere la strada del silenzio in merito alla vicenda e per adesso entrambi non hanno confermato l’indiscrezione. Nella sua ultima diretta social con i fan, l’ex volto di Amici aveva però confermato di stare vivendo un momento difficile:

“Questo per me è un periodo dove mi girano tanto, ma tanto. Chi mi conosce e mi segue sa che non mi piace parlare della mia vita privata e sono molto schietto, non ne parlerò. Parliamo piuttosto di progetti”, aveva affermato. In tanti sono curiosi di sapere se lui e Zorzi romperanno il silenzio in merito alla loro rottura e la notizia, ovviamente, non ha mancato di suscitare la delusione dei fan.

