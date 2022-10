La telenovela tra Wanda Nara e Icardi non sembra placarsi e nelle ultime ore i due si sono scambiati delle battute infuocate via social.

Nelle ultime ore attraverso Twitter Wanda Nara ha smentito un articolo in merito alla sua presunta rappacificazione col marito, Mauro Icardi, e ha scritto: “Non ho niente da perdonare. Siamo separati. Grazie per non avermi contattata”. Il calciatore, che da settimane continua a sostenere di stare ancora insieme alla showgirl, ha replicato via social.

Wanda Nara e Icardi: il botta e risposta via social

Wanda Nara ha annunciato la sua separazione dal marito Mauro Icardi ma lui, inaspettatamente, continua a sostenere che stiano ancora insieme e sui social ha condiviso numerosi scatti che li ritraggono ancora uniti e affiatati.

Nelle ultime ore Wanda Nara ha confermato il suo addio al marito a mezzo social ma Icardi ha replicato: “Separata come quando sono venuto in Argentina pochi giorni fa? Ci metto la firma! Ci siamo molto divertiti!”. Il messaggio del calciatore ha destato scalpore in rete e in tanti, tra i loro fan, si chiedono quale sarà l’epilogo della vicenda. Al momento sembra che Icardi non abbia alcuna intenzione di mettere la parola fine alla sua storia con la manager e showgirl ma Wanda Nara (avvistata in atteggiamenti intimi con il rapper L-Gante) sembra essere di tutt’altro avviso.

