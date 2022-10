Elettra Lamborghini si è lamentata con i fan perché, dopo diverse sedute con il laser, non sarebbe ancora riuscita a rimuovere dei tatuaggi.

Elettra Lamborghini è pentita di alcuni dei suoi vecchi tatuaggi e, da oltre due anni, si starebbe sottoponendo a delle sedute con il laser per cercare di rimuoverli. In queste ore l’ereditiera ha mostrato il risultato ottenuto ai fan e si è lamentata perché alcuni tatuaggi risulterebbero soltanto sbiaditi: “Che brutti!”, ha affermato sconsolata, e ancora: “Secondo voi viene via? Sull’altro mi sa che dovrò farci qualcosa”.

Elettra Lamborghini pentita dei suoi tatuaggi

Elettra Lamborghini ha numerosi tatuaggi ma, per sua stessa ammissione, di alcuni di questi si sarebbe aspramente pentita. L’ereditiera ha confessato ai fan dei social di essersi fatta tatuare i nomi di alcuni degli animali da lei avuti in passato e che ora sarebbero scomparsi. Infine ha invitato i suoi follower a non commettere i suoi stessi errori e a riflettere approfonditamente prima di farsi fare un tatuaggio.

“Quando si è giovani, uno non ci sta tanto a pensare, ma fa male toglierli: quindi pensateci tante volte, io ricordo che mio padre mi diceva di non farli perché sono fuori moda e vi dirò che aveva ragione“, ha dichiarato via social l’ereditiera, che non manca di aggiornare costantemente i fan sulla sua quotidianità.

