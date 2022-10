Le cose non starebbero proseguendo per il meglio tra Ida Platano e Riccardo e il corteggiatore Alessandro starebbe prendendo una decisione.

A Uomini e Donne continuano le bagarre tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, pur avendo chiarito di non voler tornare insieme, a quanto pare non riescono a smettere di pensare l’uno all’altra (e viceversa). Stando alle anticipazioni emerse in rete nell’ultima registrazione i due avrebbero avuto l’ennesimo confronto e questo avrebbe indotto il corteggiatore Alessandro a minacciare di lasciare lo studio.

Uomini e Donne: Alessandro intende lasciare il programma

Come andranno a finire le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne? I due hanno chiarito più e più volte di non voler tornare insieme e, del resto, quando ci hanno provato le cose sono sempre finite di male in peggio.

Nelle ultime puntate Riccardo ha dichiarato di non poter sopportare di vedere Ida insieme a un altro uomo e, a seguire, lui e la dama avrebbero avuto il loro ennesimo confronto. Nonostante questo Ida e Riccardo non sembrano intenzionati a formare di nuovo una coppia e il ménage tra i due ovviamente non ha mancato di mandare su tutte le furie Alessandro, il cavaliere che sta cercando di costruire a sua volta qualcosa con Ida Platano. Alessandro lascerà il programma a causa di quanto accaduto tra Ida e Riccardo? In tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG