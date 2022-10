Secondo indiscrezioni Elisabetta Canalis sarebbe in crisi con suo marito Brian Perri, con cui non si mostrerebbe insieme da mesi.

Le ultime foto sui social che ritraggono Elisabetta Canalis insieme al marito Brian Perri risalgono allo scorso agosto e, secondo indiscrezioni, la questione proverebbe una crisi tra i due (di cui già si vociferava nei mesi scorsi). L’ex velina al momento non ha rotto il silenzio sulla questione e non ha confermato né smentito i rumor in merito alla vicenda.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis in crisi col marito: il rumor

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Elisabetta Canalis sarebbe in crisi con il chirurgo americano Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. Se la notizia dovesse rivelarsi vera i due potrebbero aggiungersi alla lunga lista di vip che, nel corso del 2022, hanno annunciato i loro addii (tra questi vi sono anche Totti, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi).

Al momento la questione resta senza conferma ma in tanti si chiedono già se, nel caso in cui i due dovessero annunciare la loro effettiva separazione, la showgirl non coglierà l’occasione per tornare in Italia. La stessa Canalis ha infatti più volte confessato in passato di voler tornare a vivere nel Bel Paese insieme a tutta la sua famiglia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG