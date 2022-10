Il manager di Paola Barale ha svelato che la showgirl si sarebbe fatta viva con Marco Bellavia dopo quanto accaduto al GF Vip.

Marco Bellavia e Paola Barale hanno avuto un’importante relazione negli anni ’90 e si sono separati a un passo dall’altare. In queste ore il manager della showgirl ha fatto sapere a Chi che lei avrebbe espresso la sua vicinanza a Marco Bellavia dopo quanto accaduto al conduttore al GF Vip (dove ha subito il bullismo da parte degli altri concorrenti). “È stata meravigliosa. Ha saputo trasmettergli coraggio, e una carezza che gli è arrivata al cuore. Ha fatto davvero una bella cosa per lui“, ha dichiarato il manager.

Paola Barale: il gesto fatto per Marco Bellavia

Lo stesso Marco Bellavia ha svelato alcuni giorni fa che lui e Paola Barale, ai tempi della loro relazione, avrebbero dovuto sposarsi (ma che poi si erano lasciati a causa della loro giovane età). In queste ore il manager della Barale ha svelato che la showgirl si sarebbe fatta viva con Bellavia a seguito della sua decisione di lasciare il GF Vip e ha affermato che lei avrebbe trasmesso il suo supporto all’ex volto di Bim Bum Bam, provato per la sua esperienza tv. “Posso dire soltanto cose belle su di lei“, aveva dichiarato Bellavia che, a quanto pare, ha mantenuto un ottimo rapporto con la sua celebre ex.

