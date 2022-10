Fabio Fazio si è confessato in un’intima intervista in cui ha svelato anche alcuni retroscena sui suoi figli.

Fabio Fazio ha avuto due figli, Michele e Caterina, insieme a sua moglie Gioia Selis. Al settimanale Oggi il conduttore di Che tempo che fa ha svelato alcuni retroscena sul rapporto con i due ragazzi, che oggi hanno rispettivamente 18 e 14 anni. “I miei figli non guardano la tv, nemmeno me (…) è la mia vita, non la loro”, ha dichiarato, e ancora: “Con mio figlio, che va in moto, abbiamo un appuntamento solo nostro: un giorno alla settimana lo porto in un circuito che c’è sopra Genova (…) Caterina invece va al liceo scientifico, faccio assistenza compiti”.

Fabio Fazio

Fabio Fazio: la confessione sui figli

Fabio Fazio ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con i figli con cui, a quanto pare, si divide tra impegni “comuni” come un qualsiasi altro padre normale: il figlio Michele avrebbe la passione delle moto mentre Caterina, che ha 14 anni, verrebbe aiutata dal padre nei compiti d’Italiano (ma lui stesso ha ammesso di non avere molta dimestichezza invece con le materie scientifiche). A differenza di Fazio i suoi due figli non sembrano coltivare velleità legate al mondo dello spettacolo e infatti finora i due – così come la mamma Gioia Selis – hanno sempre vissuto la loro vita privata stando lontani dal mondo dei riflettori.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG