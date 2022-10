Selvaggia Lucarelli è tornata a scagliarsi contro Chiara Ferragni e Fedez e contro chi li ha difesi in merito alla sovraesposizione dei figli sui social.

Nelle scorse ore Fedez ha ricevuto un tapiro d’oro da Striscia la Notizia per un video che vedeva protagonista suo figlio Leone, a cui veniva chiesto di interrompere il suo disegno per posare insieme al resto della famiglia per una foto. In queste ore in tanti hanno espresso la loro solidarietà al rapper e a sua moglie per la polemica sulla sovraesposizione dei loro figli, mentre Selvaggia Lucarelli è tornata all’attacco scrivendo:

“Il fatto che l’utilizzo dei minori sui social da cui si hanno dei guadagni non sia ancora regolato da leggi non vuol dire che sia giusto”, e ancora: “I bambini devono pagarsi le scuole e la bella vita con la loro sovraesposizione, anche se da grandi dovesse dispiacergli? Ma siamo seri? Io sono sconvolta. Ma soprattutto, senza le foto quotidiane dei bambini i Ferragnez non hanno un reddito?”.

Chiara Ferragni e Fedez

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni e Fedez

La giornalista Selvaggia Lucarelli è tornata a criticare aspramente l’atteggiamento con cui Chiara Ferragni e suo marito Fedez hanno messo in mostra i loro due figli sui social, forse senza curarsi come dovuto della loro privacy o degli effetti che questo potrebbe causare al loro futuro. Fedez, che nelle scorse ore ha ricevuto un tapiro d’oro da parte di Striscia proprio in merito alla questione, si è difeso dalle critiche affermando che lui e sua moglie non userebbero i loro figli per monetizzare, ma in tanti sui social non sono convinti di quanto affermato dal rapper. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

