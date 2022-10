Attraverso i social Clarissa Marchese ha confessato ai fan alcuni problemi da lei avuti durante questa sua seconda gravidanza.

Clarissa Marchese è incinta del suo secondo figlio e attraverso i social ha raccontato ai fan i problemi da lei riscontrati all’inizio di questa sua seconda gravidanza, e che l’hanno costretta a chiedere aiuto ai suoi genitori. Clarissa ha anche rivelato come la sua primogenita, Arya, avrebbe accolto la notizia di diventare sorella maggiore.

“Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi. Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni. Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare. Ora piano piano sta andando meglio, per fortuna”, ha dichiarato.

Clarissa Marchese: i problemi in gravidanza

Clarissa Marchese e Federico Gregucci diventeranno genitori per la seconda volta ma l’inizio di questa gravidanza non è stato tutto rose e fiori per l’ex volto di Uomini e Donne. La fase più difficile per Clarissa al momento sembra essere superata e lei stessa ha condiviso con i fan la gioia per l’arrivo di questo secondo bebè, che sarà fratello (o sorella) minore della piccola Arya. A proposito di come la bambina avrebbe appreso la notizia di un nuovo arrivato in casa, Clarissa ha rivelato ai fan:

“Arya è felicissima, anche perché adora i bimbi piccoli e questa sua passione ci ha aiutati a introdurre l’argomento. Con Federico abbiamo cercato di essere molto delicati nel darle la notizia, le abbiamo spiegato che presto anche a casa nostra arriverà un bebè e che lei sarà una sorella maggiore. Le ho detto che dovrà aiutarmi a prendermene cura e che giocheremo tutti insieme”.

