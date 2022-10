Stefano Fiordelisi, papà di Antonella Fiordelisi, ha svelato la verità dietro l’avvistamento di sua figlia e Massimo Giletti.

Il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto in cui la concorrente del GF Vip Antonella Fiordelisi è ritratta in atteggiamenti intimi con Massimo Giletti, con cui si sarebbe recata – stando a quanto affermato dal settimanale – in una gioielleria. Il padre della schermitrice, Stefano Fiordelisi, ha fatto chiarezza sulla vicenda confessando a Casa Pipol: “Massimo Giletti? Ma va, quelle foto sono dello scorso ottobre, era una cena c’era anche una sua amica. Non è mai stato un suo flirt. Massimo Giletti è un amico di famiglia”.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti: le parole del padre

Secondo il papà di Antonella Fiordelisi non ci sarebbe stato alcunché di romantico tra sua figlia e il conduttore di Non è l’Arena che, a suo dire, sarebbe solamente un amico di famiglia.

Nelle foto di Chi i due sembrano essere piuttosto intimi e il conduttore – secondo il settimanale – si era recato con l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo in una gioielleria. Al momento Antonella – reclusa nella casa del GF Vip – non ha commentato la questione. Nella casa del reality show la schermitrice si è pericolosamente avvicinata a Edoardo Donnamaria e in tanti sono curiosi di sapere se i due formeranno una nuova coppia all’interno del programma. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere per conoscere ulteriori sviluppi.

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG