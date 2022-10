Emma Marrone ha parlato per la prima volta dell’ultimo anno trascorso accanto a suo padre, scomparso per una leucemia lo scorso 5 settembre.

Poco più di un mese fa Emma Marrone ha dovuto dire addio a suo padre Rosario, scomparso a seguito di una leucemia contro cui combatteva da un anno. La cantante, da sempre molto legata al genitore, non ha nascosto il suo dolore per la morte dell’adorato padre e alla Festa del Cinema di Roma ha parlato per la prima volta degli ultimi dolorosi mesi trascorsi accanto a lui e di quanto questi le siano serviti.

“Ho avuto la possibilità a un certo punto di dire arrivederci e grazie per andare da lui. Mi sono potuta permettere di passare con lui gli ultimi mesi fianco a fianco fino alla fine”, ha detto.

Emma Marrone

Emma Marrone: la morte del padre

Emma Marrone sta cercando di imparare a convivere con l’assenza di suo padre Rosario e alla presentazione del film che l’ha vista protagonista (Il ritorno) ha confessato quanto le sia stato d’aiuto poter stare accanto a suo padre fino alla fine e ovviamente, avere al suo fianco anche la madre e l’adorato fratello Francesco. In merito all’affetto per sua madre la cantante ha dichiarato:

“Mi ha insegnato a prendermi cura di me più internamente che esternamente. E’ una donna pratica che si è dedicata interamente a noi facendo tanti sacrifici. E’ la mamma più bella del mondo”. Oggi i tre stanno cercando di trovare un nuovo equilibrio senza papà Rosario e sui social Emma non smette di dedicare a suo padre tutto il suo amore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG