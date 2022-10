Mara Venier ha festeggiato il suo 72esimo compleanno e non è riuscita a trattenere le sue lacrime di commozione.

Mara Venier ha spento 72 candeline e per l’occasione ha organizzato un party esclusivo in uno dei locali più rinomati di Roma. Insieme a lei erano presenti amici e parenti e tra i colleghi vip ovviamente non potevano mancare il migliore amico Alberto Matano e il collega Claudio Santamaria. La conduttrice si è sciolta in lacrime di commozione durante un lento con suo marito Nicola Carraro, e le immagini hanno presto fatto il giro dei social.

Mara Venier: il compleanno

Mara Venier ha festeggiato il suo 72esimo compleanno e con lei erano presenti alcuni dei suoi affetti di sempre. La conduttrice si è anche concessa un lento con il suo grande amore, Nicola Carraro, e all’applauso dei presenti non è riuscita a trattenere le sue lacrime di gioia e commozione. “Auguri amore mio grande”, ha scritto sui social Nicola Carraro, sposato con la conduttrice dal 2006.

Alla festa era presente anche il conduttore Alberto Matano, che negli ultimi ani è diventato uno degli amici più intimi della conduttrice. Lo stesso Matano ha infatti confessato che sarebbe stata Mara Venier a incoraggiarlo a sposarsi e che per questo lui la avrebbe scelta per officiare le sue nozze.

