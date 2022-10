Dopo i rumor in merito al suo presunto addio a Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi è stato visto baciare un altro ragazzo in discoteca.

Sarebbe giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, che facevano coppia fissa da oltre un anno. I due erano da poco andati a convivere e, al momento, non hanno confermato né smentito i rumor riguardanti il loro presunto addio. Nelle ultime ore Zorzi è stato visto baciare un altro ragazzo in discoteca, e secondo molti la questione proverebbe la fine della sua storia con Stanzani.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi: il bacio in discoteca

In queste ore sui social sono emerse alcune immagini dove si vede Tommaso Zorzi baciare un misterioso ragazzo biondo in discoteca. Solo nei giorni scorsi sono emerse indiscrezioni in merito a una presunta rottura tra l’influencer e il ballerino Tommaso Stanzani, ma al momento i due hanno preferito non proferire parola in merito alla vicenda e, in tanti, si chiedono se lo faranno. I due erano andati a vivere insieme pochi mesi fa e la notizia della loro separazione ha colto di sorpresa i loro fan, ancora speranzosi nel vederli insieme. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti sperano di saperne presto di più da parte dei loro due beniamini.

