Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha ricevuto una minicar personalizzata per il suo 15esimo compleanno.

Come il fratello maggiore Cristian anche Chanel Totti ha ricevuto una minicar personalizzata in regalo per il suo 15esimo compleanno. La ragazza è stata immortalata in un video postato dalla concessionaria in cui si è recata per ritirare il prezioso regalo, ricoperto da fiocchi brillanti per la speciale occasione. Non è dato sapere se l’auto sia stata regalata alla quindicenne da uno solo dei suoi genitori o da entrambi.

Chanel Totti: la minicar

Chanel Totti ha compiuto 15 anni e per l’occasione le è stata regalata una speciale minicar personalizzata (i fari infatti possono cambiare colore). Non è dato sapere se l’auto sia un regalo da parte della madre o del padre della ragazza (o da entrambi i genitori) quel che è certo è che anche a Cristian Totti era stato fatto lo stesso regalo per i suoi 15 anni. Chanel potrà usare la minicar per spostarsi autonomamente tra gli appartamenti dei due genitori che, negli scorsi mesi, hanno annunciato la loro separazione con un comunicato ufficiale. Al momento, secondo indiscrezioni, i due vivrebbero ancora sotto lo stesso tetto.

