Un’amica di Ambra Lombardo si è tolta la vita e lei le ha dedicato un lungo messaggio carico di dolore via social.

Nelle scorse ore Ambra Lombardo ha appreso con sgomento e dolore che una sua cara amica di nome Sandra si è tolta la vita. Sui social la modella ed ex concorrente del GF Vip ha dedicato un lungo messaggio all’amica, esprimendo i suoi sentimenti in merito alla notizia.

“Il nostro cuore è spezzato. Ieri è arrivata la notizia di un’amica che si è tolta la vita. (…) Allo sconcerto e al silenzio di rispetto dovuto a chi resta, sono seguiti i perché. Perché la via del non ritorno? Cos’ha questo mondo che non funziona più? che non piace più, che ammala l’anima e persuade a scelte tanto definitive? Non demonizzo i social, perché a niente è nessuno è data la responsabilità della nostra felicità o infelicità”, ha scritto nelle sue stories.

Ambra Lombardo: l’amica scomparsa

Ambra Lombardo ha dedicato un lungo post via social alla scomparsa della sua amica Sandra, morta suicida (per cause che non sono state direttamente chiarite dal volto tv). Sui social l’ex fidanzata di Kikò Nalli ha dedicato una lunga riflessione a quanto accaduto alla sua amica e ha parlato di come i social e i media più in generale possano condizionare la vita delle persone. “I media, in questa deriva emotiva, un ruolo lo hanno eccome! Perché in troppi oggi finiscono per rifuggire la vita che hanno, cercandone, vivendone, mitizzandone, idealizzandone altre sui social”, ha scritto Ambra Lombardo, dando prova di essere estremamente scossa per quanto accaduto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG