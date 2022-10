Paola Barale è stata ospite di Domenica In dove è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Rez Degan.

Ancora una volta Paola Barale è tornata a parlare del suo celebre e storico ex, Raz Degan, con cui a seguito della rottura avrebbe interrotto ogni rapporto. “Sono una donna molto paziente, ci siamo amati molto poi è andato tutto al diavolo. Gli amori finiscono purtroppo o per fortuna, l’importante è avere il coraggio di dire le cose come stanno e non di trascinarsi avanti. E’ stata bella finché è durata”, ha dichiarato a Domenica In.

Paola Barale: la confessione su Raz Degan

Negli anni passati Paola Barale ha dato prova di aver definitivamente archiviato la sua passata storia d’amore con Raz Degan e oggi si definisce felicemente single. Nonostante questo la showgirl è tornata a parlare del suo celebre ex a Domenica In, dove ha ribadito di aver interrotto ogni rapporto con Degan.

La showgirl di recente avrebbe invece risentito un altro suo celebre ex, Marco Bellavia, a seguito del caso che lo ha visto protagonista al GF Vip. I due a quanto pare hanno mantenuto buoni rapporti e la showgirl ha deciso di rincuorare l’ex volto tv a causa di quanto da lui vissuto all’interno del reality show. In tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi e se la showgirl prima o poi uscirà allo scoperto con una nuova fiamma.

