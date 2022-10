Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero ai ferri corti e lei avrebbe confessato di essere spaventata dall’atteggiamento del calciatore.

Nei giorni scorsi Wanda Nara ha annunciato a mezzo social la fine della sua storia con Mauro Icardi ma il calciatore sembra essere di tutt’altro avviso. Sui social infatti continua a postare immagini in compagnia della showgirl e a sostenere che stiano ancora insieme. I due hanno anche avuto un botta e risposta infuocato via social e nelle scorse ore il giornalista argentino Luli Fernández ha rivelato che Wanda Nara gli avrebbe detto di essere spaventata dall’atteggiamento di Icardi nei suoi confronti.

Mauro Icardi Wanda Nara

Wanda Nara spaventata da Icardi

La telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra non volersi placare e nelle ultime ore è emerso che la showgirl sarebbe addirittura spaventata dagli atteggiamenti avuti dal suo ex nei suoi confronti. Wanda Nara infatti sostiene di aver messo definitivamente fine alla loro unione, mentre Icardi non sembra accettarlo. Sui social il calciatore è tornato a scagliarsi contro la manager e showgirl che nei giorni scorsi si è persino mostrata in atteggiamenti intimi con un altro uomo (il rapper L-Gante):

“Sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C’è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa e non ci separiamo mai. Si è creato un clima strano dopo quello che è successo lo scorso anno, ma lei sa la verità su come è andata”, ha tuonato Icardi.

