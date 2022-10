A Domenica In Cristiano Malgioglio ha confessato all’amica Mara Venier tutto il suo dolore per due lutti da lui subiti.

Ospite di Mara Venier a Domenica In Cristiano Malgioglio ha ripercorso alcuni degli episodi più dolori della sua vita, come la scomparsa dell’adorata mamma o quella della sorella, che era solita chiamarlo per prima nel giorno del suo compleanno. Il celebre paroliere ha anche parlato di una nipote, figlia di un’altra sua sorella, che sarebbe scomparsa da 15 anni:

“Il dolore immenso che sento forte è la scomparsa di mia nipote. In questi giorni ho letto quanto successo alla giornalista, al figlio investito e ucciso. Ho pianto anche io perché da 15 anni anche mia sorella non ha più una lacrima piange tutti i giorni sua figlia. Perdere un figlio è la cosa più atroce. Queste sono le cose che mi hanno cambiato, che mi commuovono sempre”, ha affermato.

La consueta solarità di Cristiano Malgioglio è stata messa da parte per un’intervista intima e commovente del famoso paroliere della tv a Domenica In. Alla sua amica Mara Venier il celebre cantautore ha confessato alcuni dei lutti che ancora oggi non sarebbe riuscito a superare e si è sciolto in lacrime parlando dell’adorata sorella o di sua nipote, entrambe scomparse. Malgioglio è anche tornato a parlare di come nella sua carriera si sia costruito da solo e ha rivelato quanto il sostegno della sua adorata madre sia stato per lui fondamentale prima di sfondare nel mondo dello spettacolo.

