Ambra Lombardo ha detto sì all’imprenditore Lorenzo Cascino e il suo ex, Kikò Nalli, ha rotto il silenzio via social.

Ambra Lombardo e Lorenzo Cascino sono convolati a nozze e in queste ore in tanti tra i fan della professoressa hanno chiesto a Kikò Nalli cosa ne pensasse della questione. I due hanno avuto una lunga relazione nel 2019 a seguito della loro esperienza al GF Vip ma il loro rapporto non è naufragato nel migliore dei modi.

“Signore fino alla fine. A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri“, ha scritto nelle sue stories Kikò in merito alle nozze di Ambra Lombardo.

Ambra Lombardo si è sposata: la reazione di Kikò Nalli

Dopo accuse e frecciatine reciproche sembra che Kikò Nalli abbia decisamente messo un punto alla sua relazione con Ambra Lombardo che, nel frattempo, è convolata a nozze con l’imprenditore Lorenzo Cascino. In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi sulla questione e, soprattutto, se anche l’ex marito di Tina Cipollari riuscirà a trovare l’amore.

Ambra Lombardo lo ha recentemente accusato di pensare ancora a lei mentre Kikò ha deciso di non affrontare più pubblicamente l’argomento.

